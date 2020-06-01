Общество

Распространение большого баклана, редких грибов и насекомых изучат юные псковичи

В День защиты детей, 1 июня, стартовал образовательный дистанционный проект Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества «Истоки онлайн - 2020».

В начале летних школьных каникул свыше 160 учащихся 5-10 классов из 17 муниципалитетов Псковской области и Санкт-Петербурга решили часть своего времени посвятить изучению, исследованию окружающего мира, созданию своих собственных проектов, совершенствованию навыков дистанционного взаимодействия.

Педагогами-наставниками, научными руководителями стали специалисты областного института повышения квалификации работников образования, областного центра развития одаренных детей и юношества, учителя школ и студенты.

Разработаны программы 12 научных направлений по: гидрохимии, ботанике, зоологии, микологии, биоиндикации среды, географическим информационным системам и зональной картографии, реальной географии, физическим исследованиям, этнографии и устной истории, лингвоэтнографии, психолингвистике, социологии.

«Проект «Истоки» онлайн – 2020» продолжает традиции исследовательской экспедиции «Истоки», которая на протяжении 22 лет проводилась как палаточный лагерь в национальном парке «Себежский».

В дистанционную программу включены темы, актуальные для национального парка «Себежский», такие, как изучение распространения на территории Псковской области большого баклана и большой белой цапли, охраняемых и редких видов растений, грибов, насекомых.

Полученные данные будут интересны с точки зрения сравнительного анализа распространения на локальной особо охраняемой территории – в национальном парке «Себежский» - и на территории всего региона. В программы таких научных направлений, как реальная география, гидрохимия и физические исследования, включены методики, нетрадиционно раскрывающие хорошо известные явления и природные объекты.

На время каникул многие дети уезжают из городов в деревни, для них интересным станет приобщение к истокам традиционной культуры, быту, особенностям речи местных жителей, на которые, возможно, раньше они не обращали внимание, а сейчас это станет объектом исследования юных этнографов и лингвистов.

Некоторые научные направления, в том числе географические информационные системы, биоиндикация среды, психолингвистика, социология, не являются школьными предметами, значит, у ребят есть возможность расширить свои познания о мире науки.

Основные платформы, которые будут использованы в работе, - Zoom, Trello, Vk.

В активном взаимодействии с заинтересованными в результатах проекта родителями и учителями надеемся, что дети, наряду со знаниями, приобретут самостоятельность, ответственность и уверенность в себе, отметили организаторы.

Проект «Истоки» онлайн – 2020» рассчитан на летнее каникулярное время и для каждого участника должен завершиться исследовательской работой или проектом. Первая защита проектов и исследовательских работ состоится 26 июня в формате видеоконференции.