В России и мире

Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах

Минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В частности, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях.

Минздравы Ижевской и Владимирской областей заявили, что никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано, а частные случаи лечатся согласно рекомендациям.

Чтобы спрогнозировать распространение вируса, 2 ноября Роспотребнадзор запросил у минздрава Турции информацию в связи с появляющимися сообщениями о жалобах российских туристов на вирус в Белеке, пишут «Известия».

Также в ведомстве призывают обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия. Внимание стоит обратить на повышение температуры, кашель, насморк, боли в горле, сыпь и жидкий стул, в том числе при возвращении из курортных стран.