Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Покажите нам корову!
«Гельдт»: гостевые комнаты
Задай вопрос о мунреформе!
Иван, белиссимо!
День народного единства в Пскове
Кружки и секции для детей
животноводство в Новосокольниках
Защита прав педагогов
Профсоюз хороший инструмент
босиком по траве
литературные премии
чистый русский
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё В России и мире 26.06.2024 15:010 Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь 06.11.2024 08:330 Выборы президента проходят в США 06.11.2024 08:200 Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах 06.11.2024 08:000 В РФ готовят ужесточение правил торговли маслом и запчастями для авто 05.11.2024 09:150 Российские ученые будут искать жизнь на Венере 05.11.2024 08:401 Число легальных мигрантов в России возросло на 41%
 
 
 
Самое популярное 30.10.2024 22:460 Машина перевернулась на перекрёстке Народной и Юбилейной улиц в Пскове 02.11.2024 12:364 Школы Пскова после каникул останутся на «дистанционке» 31.10.2024 16:342 Ирина Иванова покидает пост первого замглавы администрации Пскова 02.11.2024 10:534 Виновник ДТП в Крестах бросил свой Opel и скрылся 31.10.2024 10:3610 Архитектор Юрий Ширяев предложил поставить на Четырех углах «Черный квадрат»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах

06.11.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В частности, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях.

Минздравы Ижевской и Владимирской областей заявили, что никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано, а частные случаи лечатся согласно рекомендациям.

Чтобы спрогнозировать распространение вируса, 2 ноября Роспотребнадзор запросил у минздрава Турции информацию в связи с появляющимися сообщениями о жалобах российских туристов на вирус в Белеке, пишут «Известия».

Также в ведомстве призывают обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия. Внимание стоит обратить на повышение температуры, кашель, насморк, боли в горле, сыпь и жидкий стул, в том числе при возвращении из курортных стран.

Теги: #вирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли менять резину?
В опросе приняло участие 22 человека
06.11.2024, 08:560 Пациенты попросили расширить критерии назначения обезболивающих 06.11.2024, 08:330 Выборы президента проходят в США 06.11.2024, 08:200 Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах 06.11.2024, 08:060 Сирену проверяют в Псковской области 6 ноября
06.11.2024, 08:000 В РФ готовят ужесточение правил торговли маслом и запчастями для авто 06.11.2024, 07:300 День осведомленности о стрессе отмечают 6 ноября 06.11.2024, 07:000 Реставрацию иконостаса Сорока Севастийских Мучеников продолжают в Пскове 05.11.2024, 22:550 Стали известны детали тройного столкновения на улице Труда в Пскове
05.11.2024, 22:000 Признаки синдрома отложенной жизни перечислила психолог 05.11.2024, 21:400 Молодым псковским художникам предлагают присоединиться к конкурсу «Вернисаж Победы» 05.11.2024, 21:202 Официальные страницы дорожного комитета и его учреждений представили псковичам  05.11.2024, 21:072 Начался ремонт участков улицы Вокзальной в Пскове
05.11.2024, 21:030 Картина осужденного ИК-6 представит Псковскую область на Всероссийском творческом конкурсе православной живописи 05.11.2024, 21:000 Псковичи оценивают сложность поиска работы в среднем на 6,5 балла из 10 — опрос 05.11.2024, 20:420 Музей-заповедник «Изборск» 5 ноября перешёл на новый режим работы 05.11.2024, 20:400 Число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 36% в Псковской области
05.11.2024, 20:400 Областной симпозиум для педагогов и обучающихся провели в Пскове 05.11.2024, 20:200 Финал конкурса Литературного пространства Пскова состоится 19 декабря 05.11.2024, 20:000 За неделю росгвардейцы изъяли 16 единиц оружия в Псковской области 05.11.2024, 19:400 11% компаний в Пскове занимаются профориентацией детей сотрудников – опрос
05.11.2024, 19:220 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 ноября 05.11.2024, 19:200 С вопросом о догазификации обратился к Армену Мнацаканяну житель Острова 05.11.2024, 19:190 Экс-глава Бежаницкого района: Ухожу с чувством долга и с верой в достойное будущее нашей малой Родины 05.11.2024, 19:000 В Псковском филиале университета ФСИН России стартовала неделя русского языка
05.11.2024, 18:400 Безработную псковичку подозревают в фиктивной регистрации россиянина 05.11.2024, 18:290 Участники псковского Сретенского бала отправятся в Печоры на экскурсию 05.11.2024, 18:270 Несанкционированная свалка у палкинской деревни Браги ликвидирована 05.11.2024, 18:230 «Собственной персоной»: Актуальные вопросы безопасности дорожного движения в Псковской области. ВИДЕО
05.11.2024, 18:200 Псковские каратисты привезли 20 медалей с первенства Новгородской области 05.11.2024, 18:110 Оперативно устранили: в Пскове справились с последствиями ураганного ветра 05.11.2024, 18:070 Сборка автомата, кудо и стихи о мужьях: финалистки «Мисс и Миссис Псков» показали свои таланты  05.11.2024, 17:551 Каждое восьмое ДТП с погибшими и пострадавшими в Псковской области приходится на пьяных водителей
05.11.2024, 17:474 Реплика Константина Калиниченко: Губернаторопад-2024 05.11.2024, 17:420 Труп мужчины обнаружили на месте пожара в Островском районе 05.11.2024, 17:400 Большинство респондентов ПЛН поддерживают обязательное распределение в вузах  05.11.2024, 17:310 Колесо водяной мельницы установили в печорской деревне
05.11.2024, 17:290 «Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы. ВИДЕО 05.11.2024, 17:150 «Псковэнергосбыт» через суд пытается обанкротить ряд муниципальных предприятий 05.11.2024, 17:080 Удерживающие устройства спасли от тяжких травм большинство из 64 детей-пассажиров, пострадавших в ДТП в Псковской области 05.11.2024, 17:050 Полистовские болота представили на международном фестивале «Золотая черепаха»
05.11.2024, 16:520 Псковича будут судить за сексуальное преступление в отношении 7-летней падчерицы 05.11.2024, 16:480 Роспотребнадзор: При подозрениях на вирус Коксаки псковичи могут обратиться на «горячую линию» 05.11.2024, 16:440 Комитет по ветеринарии заявил, что не регистрировал производство крабовых палочек из аквариумных рыбок в Невеле 05.11.2024, 16:400 «Беседка»: Об укрупнении учреждений здравоохранения и кадровом голоде в медицине. ВИДЕО
05.11.2024, 16:290 Псковские поисковики вместе с президентом возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве 05.11.2024, 16:230 Нетрезвые водители попались полицейским в четырех городах Псковской области 05.11.2024, 16:061 Когда снежный покров сформируется в Псковской области, ответили в гидрометцентре 05.11.2024, 15:591 В Пскове водитель Renault напугал женщину на пешеходном переходе. ВИДЕО
05.11.2024, 15:570 Концерт «Путешествие в детство» дадут в псковской филармонии 05.11.2024, 15:483 «Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы 05.11.2024, 15:410 Мошенники выманили у псковичей около трех миллионов рублей 05.11.2024, 15:400 В объективе — Псковская область: золотая осень в Дно. ФОТОРЕПОРТАЖ
05.11.2024, 15:270 Работу выставки «Судьба на гравюре» в Изборске продлили до 8 ноября 05.11.2024, 15:240 Совет министров Союзного государства принял резолюцию об отмене роуминга 05.11.2024, 15:163 Марина Гаращенко: Привлекательность профессии врача увеличивается 05.11.2024, 15:030 Разноцветный лишай окрасил двоих псковичей
05.11.2024, 14:511 Владимир Папорт: Композитные ограждения не допустят выезд на встречную полосу 05.11.2024, 14:350 «Ночь искусств» в Псковском музее посетили более 600 человек 05.11.2024, 14:270 Теплую неделю и выходные прогнозируют псковские синоптики 05.11.2024, 14:250 Пскович завоевал второе место в зимнем многоборье в Ленобласти
05.11.2024, 14:150 Елена Иванова: Для меня большая честь и ответственность возглавить Бежаницкий округ 05.11.2024, 14:080 Мошенники начали предлагать псковичам сменить полис на пластиковый 05.11.2024, 14:010 Новогодние ели подорожают в этом году на 10—20% 05.11.2024, 13:530 Укомплектованность медкадрами в псковских ФАПах составляет более 90%
05.11.2024, 13:500 Танцы и космос: в «Ночь искусств» в Полибино устроили бал 05.11.2024, 13:380 В Пскове завершают строительство домов с квартирами для детей-сирот 05.11.2024, 13:360 Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности жилья для семей с двумя детьми 05.11.2024, 13:320 На дорогах Псковской области отмечается рост основных показателей состояния аварийности
05.11.2024, 13:260 Виктор Остренко: Каким будет Молодежный парламент, зависит в большей степени от самих ребят 05.11.2024, 13:190 В полной готовности: коммунальные службы Великих Лук встретили первый снегопад 05.11.2024, 13:100 Делегация Псковской области участвует в мероприятиях марафона «Знание.Первые» 05.11.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Владимиром Папортом
05.11.2024, 13:030 Экспорт свинины из РФ в январе-сентябре вырос на 23% 05.11.2024, 13:021 Марина Гаращенко: Каждый филиал больницы должен быть полноценным структурным подразделением 05.11.2024, 12:490 До +9 градусов и дожди прогнозируют 6 ноября в Псковской области 05.11.2024, 12:362 В Госдуме предложили в 40 раз увеличить штраф за шумные автомобили
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru