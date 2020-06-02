Общество

Грек просит псковичей помочь с поиском захоронения погибшего в годы войны родственника

Оказать содействие в поисках погибшего в годы Великой Отечественной войны родственника просит житель Греции Дамианидис Сергиос. Соответствующее письмо поступило в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«Пишу вам сообщение из Греции. Мы недавно услышали, что открыты архивы, и к ним есть доступ. Речь идет о погибшем брате моего отца, то есть о моем дяде. Звали его Чилов Харлампий Константинович», - говорится в обращении.

Дамианидис Сергиос отметил, что по сведениям ОБД «Мемориал», его дядя записан как Чилов Харлампий Каперантович. По его словам, отчество написано неверно - он Константинович. Кроме того, по сведениям базы «Память народа», он записан как Чилов Харламей ( не Харлампий) Константинович.

Все остальные данные, опубликованные на данных сайтах совпадают, - год и место рождения, призыв РВК и имя его матери.

«Выяснилось из архивных данных, что он захоронен в феврале 1943 года в Лочкино, Полновский район, Ленинградская область. Насколько я знаю, этот район передан в Псковскую область. Я постарался найти информацию через Интернет и нашел братскую могилу в урочище Лочкино, но его фамилии в списке нет», - рассказал Дамианидис Сергиос и попросил псковичей оказать содействие в поисках информации о его месте захоронения.