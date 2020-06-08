Общество

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Свеча памяти» в онлайн-формате

Ежегодная акция «Свеча памяти» пройдет 22 июня в онлайн-формате. В рамках ее проведения планируется собрать средства на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Напомним, эта общенациональная акция проходит ежегодно в День памяти и скорби - по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая мирную жизнь. В этом году из-за пандемии коронавируса «Свеча памяти» пройдет в новом формате – каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн. И это будет не просто жест памяти: каждая виртуальная свеча – это 1 рубль, который будет выделен на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

«За время войны погибло 27 млн граждан СССР. Зажигая 27 млн виртуальных свечей, мы хотим почтить каждого из них, а также оказать посильную помощь ныне живущим ветеранам», - сказали организаторы акции.

Присоединиться к акции может любой желающий, зажечь свою «Свечу памяти» можно на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый пользователь сможет не только поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.

«Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, – это символ памяти нашего сердца: чем больше свечей зажжется в ночь на 22 июня 2020 года, тем больше людей откликнется и скажет «спасибо» всем, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года. Нас миллионы – благодаря "Свече памяти" вместе мы можем поблагодарить ветеранов не только словом, но и делом. В эти дни мы должны задуматься о том, как мы храним мирное настоящее, оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней, чем доказываем, что эта цена была не напрасной», - отметила руководитель исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова.

22 июня, в День памяти и скорби, в 12.15 состоится Всероссийская минута молчания – к ней присоединятся телеканалы и радиостанции, различные организации и компании, каждый житель России. В 12.15 вся страна затихнет, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражения Великой Отечественной войны – минуту молчания представит теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, народный артист СССР Игорь Кириллов.