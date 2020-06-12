Общество

Елена Полонская в День России рассказала о значимых для нее местах

В День России глава города Пскова Елена Полонская поделилась со своими подписчиками в соцсети ВКонтакте своими размышлениями о том, что она вкладывает в понятие «Моя Россия».

«Моя Россия - это Выбуты, родина княгини Ольги, матери земли Русской. Это Вольный Стольный Господин Псков, дом Святой Троицы. До XIV века на Руси нигде, кроме Пскова, не было храмов во имя Святой Троицы. Именно в Доме Святой Троицы началась история моей семьи. Ровно 20 лет назад мы с супругом обвенчались со словами: "И в горести, и в радости..."» - написала она.

Также для Елены Полонская Россия - это имение Бобрики в Епифанском уезде, Тульской губернии, владельцем которого был граф Алексей Бобринский (сын императрицы Екатерины II и Григория Орлова). Именно там берет начало река Дон - место рождения св.Матроны и ее крещения. «И именно в этом месте началась и продолжается история моего рода (это отдельная и очень интересная история). В храме, в котором крестили св. Матрону, крестили меня...» - рассказала глава Пскова.

«Это Калининград - место, где прошло мое детство и живут близкие моему сердцу люди. И это все моя родина, моя Россия», - заключила она.