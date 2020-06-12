Общество

Псковичи присоединились к акции «Флаг России - в каждый дом»

Ко Дню России активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» и Молодежного совета при главе города Пскова организовали флешмоб «Флаг России - в каждый дом», к которому присоединились городские предприятия и жители Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в рамках акции волонтеры распространили флаги для размещения их в окнах жилых и административных зданий, в офисах организаций и учреждений. В преддверии праздника активисты раздали порядка 2000 флагов.

«Россия - это мы. Нам хотелось показать наше единство, сплоченность и масштабность в этот прекрасный праздник. Думаю, нам это удалось», - прокомментировала активист волонтерского центра партии «Единая Россия» Анастасия Дмитриева.