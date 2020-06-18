Общество

Псковское УФАС оштрафовало организации почти на 65 млн рублей за сговоры на торгах

Псковское УФАС России провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере антимонопольного законодательства за 2 квартал 2020 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в связи с мерами, предпринимаемыми в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятие прошло в формате online-трансляции.

Главный государственный инспектор Псковского УФАС Дарья Тимофеева рассказала о работе управления по противодействию сговорам на торгах и о контроле торгов, осуществляемых в рамках нацпроектов. В частности, во 2 квартале Псковским УФАС было вынесено решение о сговоре на торгах на поставку модульных фельдшерско-акушерских пунктов, выявлены признаки антиконкурентных соглашений при установке детской площадки в Великих Луках, поставке гусеничного трактора, а также средств реабилитации для инвалидов.

Общая сумма наложенных штрафов по административным делам с признаками сговора на торгах во 2 квартале составила 64 597 480 рублей. Дарья Тимофеева подчеркнула, что сговоры при участии в аукционах ведут к искусственному росту цен, завышенным ценам госконтрактов, бессмысленным тратам бюджетных средств.

Заместитель начальника отдела контроля закупок, антимонопольного контроля органов власти и рекламы Елена Срогинене подробно рассказала федеральном законе №44-ФЗ, который регулирует госзакупки. По ее словам, количество жалоб на действия заказчиков при проведении торгов только во 2 квартале составило 112, что почти в 2 раза превышает показатель первого квартала. В ходе доклада Елена Строгинене на конкретных примерах рассказала о самых распространенных нарушениях, которые допускают заказчики при размещении аукционной документации, а также о том, какие уловки предпринимают участники торгов, чтобы выиграть закупку. Специалист отметила увеличение количества жалоб от «профессиональных» жалобщиков.

О делах, возбужденных по признакам нарушения закона о рекламе, рассказал главный специалист-эксперт отдела товарных рынков и естественных монополий Алексей Кузьмин. Он отметил, что с начала 2020 года в Псковском УФАС рассмотрено 13 дел, из них 3 возбуждены в отчетном периоде. Снижение количества дел по рекламе связано с отсутствием проверочных мероприятий со стороны антимонопольного органа в период пандемии коронавируса и вследствие заметного снижения количества поступивших заявлений от граждан и организаций.

Алексей Кузьмин также рассказал о результатах ежедневного мониторинга торговых сетей по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты. В управлении была организована работа «горячей линии», сотрудники принимали звонки от граждан о фактах завышения цен. За отчетный период в адрес управления поступило 7 заявлений по вопросам ценообразования на продукты питания и лекарственные средства.

Алексей Кузьмин подробно остановился на результатах мониторинга цен на медицинские маски, а также имбирь и лимоны, стоимость которых заметно выросла в начале пандемии коронавируса. По словам специалиста, среди розничных продавцов и оптовых поставщиков товаров, зарегистрированных на территории нашего региона, случаев установления необоснованно высоких цен и какого-либо спекулятивного поведения, характерного для сговора, среди участников рынка не было выявлено.

Главный государственный инспектор Ольга Вальцева рассказала участникам онлайн трансляции о работе управления по контролю за субъектами естественных монополий, результатах рассмотрения заявлений, возбужденных дел и судебной практики в сфере электроэнергетики, газоснабжения и контроле цен на нефтепродукты, реализуемые на АЗС.

Заместитель руководителя Псковского УФАС России – начальник отдела товарных рынков и естественных монополий Андрей Агапов подробно остановился на проводимых Псковским УФАС мероприятиях по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области. Он рассказал, что за период реализации реформы Псковское УФАС выявляет нарушения антимонопольного законодательства как региональным оператором по обращению с ТКО, так и органами государственной власти.