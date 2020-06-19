Общество

«Лиза Алерт» Псков проведет онлайн-встречу для всех, кто хотел бы стать добровольцем

«Лиза Алерт» Псков проведет 19 июня онлайн-встречу для всех, кто хотел бы стать добровольцем отряда. Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам», руководитель временного штаба псковских добровольцев по поиску девочки в СНТ «Кебь», сегодня в 19.00 в обучающем семинаре смогут принять участие все желающие.

Участники узнают, какие направления существуют в отряде, как правильно одеться на поиск, кого ищет отряд и какие правила работы в нем существуют.

Место проведения: онлайн-платформа Webinar. Начало в 19.00.

Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/6168613/5430209