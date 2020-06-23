Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
План Б Что происходит на Инженерной?
Совершенно другой
Куплю Т-34. Дорого
Рейтингомер: Момент истины
Где заправить Кондиционер
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 23.06.2020 16:072 Куплю танк Т-34. Дорого 23.06.2020 21:550 Сотрудникам Северо-Западного территориального управления Росрыболовства вручили новую технику 23.06.2020 21:260 Крупные акции пройдут в Псковской области 24 июня 23.06.2020 21:150 Петр Крупеня провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Псковской области 23.06.2020 20:350 Новые сотрудники псковского УФСИН прошли обучение по программе первоначальной подготовки 23.06.2020 20:110 В Псковской области подбирают земельные участки под строительство инфекционных учреждений
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1721 Пляски на костях в фуражке Гитлера 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 21.06.2020 00:0220 Впервые с начала эпидемии коронавируса в Псковской области отмечается заметное снижение - Михаил Ведерников 22.06.2020 09:198 61 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки 23.06.2020 09:180 Аномальная жара надвигается на Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Петр Крупеня провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Псковской области

23.06.2020 21:15|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 23 июня, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня в рамках имеющегося соглашения о сотрудничестве провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. 

В рамках встречи омбудсмен представил генералу ежегодный 10-ый доклад, содержащий комплексную информацию о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории региона в истекшем году.

Омбудсмен поблагодарил Петра Крупеню за профессионализм сотрудников вверенного ему управления, отметив наименьшее количество вопросов, поступающих к нему в связи с процессуальной деятельностью следователей регионального управления СКР.

Пользуясь случаем, Дмитрий Шахов подал обращение, требующее принятие мер со стороны правоохранительных органов, по которому руководителем управления незамедлительно даны соответствующие указания, необходимые для его разрешения.   

В завершении встречи  обсудили направления дальнейшего взаимодействия по вопросу защиты прав и свобод граждан, в том числе в рамках осуществления совместных личных приемов.

 

Теги: #скр #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 318 человек
23.06.2020, 21:550 Сотрудникам Северо-Западного территориального управления Росрыболовства вручили новую технику 23.06.2020, 21:260 Крупные акции пройдут в Псковской области 24 июня 23.06.2020, 21:150 Петр Крупеня провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Псковской области 23.06.2020, 21:000 Памятники, которых мы достойны: храм Николы со Усохи
23.06.2020, 20:511 Жара мешала открыть отремонтированный участок Рижского проспекта в Пскове 23.06.2020, 20:350 Новые сотрудники псковского УФСИН прошли обучение по программе первоначальной подготовки 23.06.2020, 20:110 В Псковской области подбирают земельные участки под строительство инфекционных учреждений 23.06.2020, 19:500 Вице-губернатор Василий Осипов посетил строительную площадку Социального городка
23.06.2020, 19:230 Сергей Пайст о промежуточных итогах мусорной реформы и дальнейших планах 23.06.2020, 19:220 Борис Елкин советует требовать чек в пунктах взимания платы на платных дорогах Псковской области 23.06.2020, 19:060 В Стругах Красных разыскивают 11-летнего мальчика 23.06.2020, 18:592 Судьба мусоропроводов
23.06.2020, 18:560 Житель Островского района осужден на 17 лет тюрьмы за убийство двух беспомощных женщин 23.06.2020, 18:390 Предприятиям могут выделить еще 100 млрд рублей на кредиты под 2% 23.06.2020, 18:378 Андрей Турчак: В центре каждой меры, предложенной президентом - человек 23.06.2020, 18:322 Путин предложил распространить режим для самозанятых на всю страну
23.06.2020, 18:280 Президент РФ предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли 23.06.2020, 18:241 Срок уведомления работников о выборе формата трудовой книжки продлили до 31 октября 23.06.2020, 18:200 Путин предложил расширить программу льготной ипотеки 23.06.2020, 18:190 Стимулирующие выплаты соцработникам продлят до 15 сентября
23.06.2020, 18:170 Цифровая маркировка поможет защитить бизнес от нелегальных сигарет 23.06.2020, 17:550 Повышенные выплаты для потерявших работу граждан будут сохранены в июле и августе 23.06.2020, 17:523 УФАС установило признаки нарушения законодательства при исполнении контракта на строительство кампуса ПсковГУ новым подрядчиком 23.06.2020, 17:500 В профсоюзе работников промышленности отметили полезное нововведение Конституции
23.06.2020, 17:463 В июле российские семьи повторно получат выплату в 10000 рублей на каждого ребенка 23.06.2020, 17:420 Полноценное строительство нового моста через Великую в Пскове возобновят в 2021 году 23.06.2020, 17:332 Власти Островского района объяснили, почему закрыт пляж на Гороховом озере 23.06.2020, 17:294 Вакцина от коронавируса не станет панацеей, предупредил Путин
23.06.2020, 17:260 С 1 января в России повысят НДФЛ до 15% для зарабатывающих более 5 млн рублей в год 23.06.2020, 17:250 Ремонт большинства псковских дорог по нацпроекту планируется закончить к 1 сентября 23.06.2020, 17:213 Путин о пандемии коронавируса: Опасность не ушла, но мы отработали технологии оперативного реагирования 23.06.2020, 17:080 Псковичей ждет жаркая среда без осадков
23.06.2020, 17:000 Михаил Ведерников: Авиасообщение между Псковом, Калининградом и Анапой - большая победа для региона 23.06.2020, 16:420 Псковичей проконсультируют по вопросам защиты трудовых прав 23.06.2020, 16:412 В Псковской области обнаружили подпольную майнинг-ферму 23.06.2020, 16:373 Сергей Пайст обозначил основную проблему мешкового сбора мусора в районах
23.06.2020, 16:260 Дополнительный пешеходный переход через улицу Алмазную появится в Пскове 23.06.2020, 16:149 Андрей Корнев: Поправки в Конституцию позволят защитить историческую правду 23.06.2020, 16:072 Куплю танк Т-34. Дорого 23.06.2020, 16:009 Сергей Пайст: Я поддерживаю ликвидацию мусоропроводов
23.06.2020, 15:592 Около тысячи человек будут наблюдателями от «Единой России» на голосовании по Конституции 23.06.2020, 15:544 Руководство Псковского облсовпрофа выехало в санаторий «Голубые озера» 23.06.2020, 15:510 Псковский Росреестр принимает звонки по «телефону доверия» 23.06.2020, 15:460 Наблюдатели за ходом общероссийского голосования получили исчерпывающие инструкции - Анатолий Мультах
23.06.2020, 15:460 Псковичей приглашают к участию в викторине об объектах региона, связанных с войной 23.06.2020, 15:376 Сергей Пайст заявил о неправильном использовании мусорных площадок 23.06.2020, 15:360 Псковское УФНС приглашает налогоплательщиков на тематические вебинары 23.06.2020, 15:310 25 тысяч граждан уже проголосовали по поправкам в Конституцию
23.06.2020, 15:170 Жительница Псковского района получила поздравление от Андрея Турчака 23.06.2020, 15:130 Около 3 тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования по Конституции в Псковской области 23.06.2020, 15:080 «Эхономика» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 23.06.2020, 15:0714 Региональные власти проработают вопрос авиасообщения Пскова с Крымом
23.06.2020, 15:050 Александр Коновалов: Ремонт стадиона «Локомотив» завершится к осени 23.06.2020, 14:362 Около 1 млн рублей потребовалось со стороны регоператора на уборку острова Залита 23.06.2020, 14:341 В День памяти и скорби в Острове высадили 75 деревьев 23.06.2020, 14:280 Директор «Псковавиа» рассказал о мерах безопасности в аэропорту в связи с коронавирусом
23.06.2020, 14:140 Дополнительные деньги в Пскове могут направить на ремонт улиц частного сектора 23.06.2020, 14:092 В Пскове не до конца урегулирован вопрос содержания мусорных площадок - Сергей Пайст 23.06.2020, 14:070 Областной этап конкурса «Зеленая планета 2020» завершился в Пскове 23.06.2020, 14:011 Председатель профсоюза работников связи: Я считаю долгом каждого гражданина проголосовать по поправкам в Конституцию
23.06.2020, 13:591 Путин forever, или «Там видно будет» 23.06.2020, 13:530 Октябрьский проспект Пскова может быть отремонтирован в 2021 году 23.06.2020, 13:400 Российский хоккеист рассказал о жизни в псковском монастыре 23.06.2020, 13:371 В Псковской области выздоровело 30% от общего числа заболевших COVID-19
23.06.2020, 13:371 В Пскове продолжается слушание по делу журналистки Светланы Прокопьевой 23.06.2020, 13:352 Шесть летних кафе и веранд возобновляют работу в Пскове 23.06.2020, 13:230 Экологи выступили против законопроекта об изменении границ нацпарков 23.06.2020, 13:183 Сергей Пайст: Мы видим проблему увеличения накопления отходов
23.06.2020, 13:092 Между Псковом, Калининградом и Анапой начали летать самолеты. ФОТО. ВИДЕО 23.06.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным 23.06.2020, 12:590 «Брошенные дольщики» из Родины просят губернатора разобраться в ситуации 23.06.2020, 12:530 Сбербанк запустил программу летних образовательных кампусов
23.06.2020, 12:510 Школы Великих Лук подготовили к сдаче ЕГЭ в условиях COVID-19 23.06.2020, 12:480 Житель Куньинского района может лишиться свободы за угрозу убить экс-супругу 23.06.2020, 12:390 Псковская область получит 50 млн рублей на дорожное строительство 23.06.2020, 12:271 Владельцев торговых точек в Пскове могут обязать благоустраивать прилегающие территории
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.