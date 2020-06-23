Общество

Петр Крупеня провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Псковской области

Сегодня, 23 июня, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня в рамках имеющегося соглашения о сотрудничестве провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В рамках встречи омбудсмен представил генералу ежегодный 10-ый доклад, содержащий комплексную информацию о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории региона в истекшем году.

Омбудсмен поблагодарил Петра Крупеню за профессионализм сотрудников вверенного ему управления, отметив наименьшее количество вопросов, поступающих к нему в связи с процессуальной деятельностью следователей регионального управления СКР.

Пользуясь случаем, Дмитрий Шахов подал обращение, требующее принятие мер со стороны правоохранительных органов, по которому руководителем управления незамедлительно даны соответствующие указания, необходимые для его разрешения.

В завершении встречи обсудили направления дальнейшего взаимодействия по вопросу защиты прав и свобод граждан, в том числе в рамках осуществления совместных личных приемов.