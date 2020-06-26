Общество

Минздрав заявил о готовности России поставлять на мировой рынок препараты и вакцину против коронавируса

Россия с учетом риска появления второй волны коронавирусной инфекции готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на саммите «Глобальная цель - объединимся ради будущего».

«С первых дней Россия оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии, международным институтам, в том числе ШОС, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения. С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины», - цитирует Мурашко ТАСС.