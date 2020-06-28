Общество

Разработать муниципальную программу по борьбе с борщевиком предложила Елена Полонская

Разработать муниципальную программу по борьбе с борщевиком предложила глава Пскова Елена Полонская. Свое предложение она озвучила на сессии городской Думы 30 июня, отвечая на вопросы депутатов по своему отчету о работе за год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Замглавы города Александр Баев поинтересовался перспективами решения проблемы с борщевиком в Пскове. На это Елена Полонская напомнила свою ранее озвученную позицию: техзадание по муниципальному контракту составлено недостаточно эффективно, а подрядчик работает некачественно, что приводит к неэффективному расходованию средств бюджета. «Только после того, как вопрос по борщевику был вынесен на комитет, подрядная организация соизволила обработать территорию, а управляющие компании не спешат это делать на своих подведомственных территориях», - констатировала она и еще раз напомнила управляющим организациям и владельцам частных территорий об обязанности истреблять борщевик на своих территориях.

«Возможно, даже следует разработать муниципальную программу по борьбе с борщевиком», - подчеркнула она.