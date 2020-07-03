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Общество

Управление Росгвардии приглашает псковичей принять участие в фотоконкурсе

05.07.2020 14:02|ПсковКомментариев: 0

Принять участие в всероссийском фотоконкурсе «В объективе - Росгвардия» приглашают псковичей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, он проводится в целях развития и популяризации творчества в области фотографии, усиления его роли в культурно-эстетическом воспитании, повышения престижа службы в войсках национальной гвардии и формирования объективного общественного мнения о служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии.

Мероприятия фотоконкурса проводятся в два этапа: первый пройдет в округах с 1 марта по 1 августа, второй - с 1 по 31 октября в Москве. Участниками фотоконкурса могут стать военнослужащие, сотрудники, гражданский персонал войск национальной гвардии, члены их семей, граждане России.

Фотоконкурс проводится по семи номинациям:« Гражданственность и патриотизм», «Всегда на страже», «Портрет», «Пейзаж», «Быстрее. Выше. Сильнее», «О службе с улыбкой», «Росгвардия глазами общества».

Подробнее о номинациях:

«Гражданственность и патриотизм» – отдельные фотографии и фоторепортажи о мероприятиях, посвященных знаменательным историческим событиям и памятным датам РФ, памятным дням и профессиональным праздникам Росгвардии и иным знаменательным событиям, включая торжественные ритуалы, военно-исторические реконструкции, встречи с ветеранами, уроки мужества, работу поисковых отрядов, патриотические акции, проявления патриотизма, гражданственности и духовности в повседневной жизни.

«Всегда на страже» – отдельные фотографии и фоторепортажи о повседневной деятельности войск национальной гвардии.

«Портрет» – фотопортреты и портретные фотосессии.

«Пейзаж» – фотопейзажи и серии пейзажных фотографий.

«Быстрее. Выше. Сильнее» – отдельные фотографии и фоторепортажи о спортивных событиях (соревнованиях, занятиях по физической подготовке) в войсках национальной гвардии.

«О службе с улыбкой» – не постановочные фотографии, отражающие комические и курьезные жизненные ситуации, необычные стечения обстоятельств, связанные со службой в войсках национальной гвардии.

«Росгвардия глазами общества» – фотоработы о деятельности войск национальной гвардии, авторами которых являются представители средств массовой информации, профессиональные фотографы, фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу (не работающих) в системе войск национальной гвардии.

По результатам фотоконкурса будет определен обладатель гран-при фотоконкурса (из числа участников, вне зависимости от номинаций), названы победители, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой номинации. Лауреатам фотоконкурса вручат специальные призы и дипломы. В церемонии награждения лауреатов примет участие руководство Росгвардии.

Выставка фоторабот лауреатов фотоконкурса «В объективе Росгвардия» будет экспонироваться в ведущих выставочных залах Москвы, образовательных и государственных учреждениях.

Заявки, фотоработы и портретные фотографии авторов-участников первого этапа фотоконкурса можно направлять в Управление Росгвардии по Псковской области. Адрес электронной почты: rosgvard60@mail.ru.

Теги: #Росгвардия #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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