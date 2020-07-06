Общество

В ОБСЕ считают, что приговор Светлане Прокопьевой создает опасный прецедент

Приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в виде штрафа в 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма создает опасный прецедент для российских журналистов. Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Хотя я рад, что Светлану Прокопьеву не приговорили к тюрьме, вынесенный ей приговор создает опасный прецедент для российских журналистов в том, что касается реализации их права на свободу выражения. Прокопьева не была связана с террористической активностью и никогда не оправдывала терроризм. Я надеюсь, что этот приговор будет отменен апелляцией» - цитирует Дезира пресс-служба ОБСЕ.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста.

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал местную журналистку на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Ранее гособвинитель просила для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрета на занятие журналистской деятельностью сроком на четыре года. Кроме того, Прокопьева останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.