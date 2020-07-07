Общество

Военнослужащие выполнят около тысячи прыжков в ходе десантной подготовки в Псковской области

Военнослужащие подразделений спецназначения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению занятий по парашютно-десантной подготовке в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В рамках практических занятий военнослужащие прошли специальный курс обучения укладки парашютов Д-10, действиям при возникновении нештатных ситуаций и особых случаев, выполнили подготовительные прыжки на специальном учебно-тренажерном комплексе.

В течение недели каждый из военнослужащих совершит десантирование с высоты от 600 до 900 метров не менее четырех раз для закрепления навыков до автоматизма.

После совершения прыжка из вертолета Ми-8 группам спецназа предстоит осуществить сбор в указанной точке и совершить пеший марш по лесисто-болотистой местности, протяженностью более 5 километров, преодолеть засады и минно-взрывные заграждения условного противника.

В обучении военнослужащих задействованы опытные инструкторы-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего в практических занятиях по парашютно-десантной подготовке примет участие более 200 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.