Общество

Новая квота при приеме на работу вводится в Псковской области

По предложению прокуратуры в Псковской области вводится новая квота при приеме на работу. Соответствующий закон принят 14 июля на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В регионе будут квотироваться рабочие места для детей-сирот в организациях с численностью более 100 работников - не менее 1% на один год после окончания учебного заведения.

Размеры квотирования рабочих мест для инвалидов не изменятся – 2 или 3% в зависимости от численности организации. Остается прежней и нагрузка на работодателей, общий размер квотирования рабочих мест у которых сохраняется в размере от 3 до 4% также в зависимости численности организации.

Цель законопроекта - помочь трудоустроиться детям-сиротам, не имеющим финансовой и моральной поддержки со стороны родителей и остро нуждающимся в постоянном источнике дохода и профессиональном росте.