Общество

Сквер 60-летия Октября откроется после ремонта в августе

Сквер 60-летия Октября в Пскове практически отремонтирован, объект будет сдан в конце августа. Об этом рассказал глава администрации города Александр Братчиков 29 июля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам Александра Братчикова, на открытие сквера 60-летия Октября (так называемого Сквера искусств) будет приглашен губернатор Псковской области Михаил Ведерников, возможно, это будет красивое и торжественное мероприятие.

Сквер 60-летия Октября ни разу не ремонтировали. По словам главы администрации города, сейчас он выглядит очень хорошо.