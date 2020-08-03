Общество

Опочецким фронтовикам вручают мобильные телефоны с безлимитной связью

В Опочецком районе фронтовикам вручают мобильные телефоны с безлимитной связью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Первым в Опочецком районе телефон с пожизненной бесплатной мобильной связью получил Василий Монтус. Подарок ему вручили секретарь Опочецкого местного отделения партии Юрий Богашев вместе с начальником отдела социальной политики администрации Опочецкого района Натальей Раховой и активистами общественного движения «Волонтеры Победы».

«В год 75-летия Великой Победы, в год Памяти и Славы ни один фронтовик не должен остаться без поддержки и внимания. Кнопки на аппарате большие, удобные. Имеется кнопка экстренного вызова, куда вносится номер близкого родственника или необходимой службы. Достаточно нажать ее, и вызов пойдет», - прокомментировал Богашев.

Отметим, что всего в Опочецком районе мобильными телефонами будут обеспечены 9 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Также единороссы поддержали инициативу «Волонтеров Победы» об организации в 2020 году шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны. За каждым из 9 проживающих в Опочецком районе ветеранов ВОВ закреплены волонтеры, готовые в любую минуту прийти на помощь.