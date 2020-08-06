Общество

Онищенко: Заболеть гриппом через вакцинацию невозможно

Прививка от гриппа не способна вызвать заболевание у вакцинируемого. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Это (мнение - ред.) большая глупость, которая не случайно возникла. Мне особенно в этой связи горестно, когда мамы, защищенные от гриппа, не дают возможности сделать прививку своим детям. Из своей псевдолюбви к детям они ставят под огромный риск своих детей», — цитирует Онищенко ТАСС.

Он добавил, что в 2019 от гриппа вакцинировались более 70 млн россиян, отметив, что большинство из них адекватно относится к своей иммунопрофилактике.