Общество

В Псковской области открыта предварительная запись на вакцинацию от гриппа

Медицинские учреждения Псковской области готовятся к проведению вакцинации от гриппа. Она начнется в ближайшие недели, когда в медицинские учреждения региона поступит вакцина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В текущем году из-за ситуации с распространением COVID-19 планируется довести уровень вакцинации населения от гриппа до 60%. Для этого специалистами составляется план-график. Заболевания схожи по своей симптоматике и приводят к осложнениям в виде воспаления легких, при этом организму с обеими инфекциями одновременно справиться будет сложнее.

Рекомендуется привиться от гриппа как можно раньше, чтобы иммунитет успел сформироваться.

В первую очередь необходимо прививаться людям из группы риска, это, как правило, люди старше 65 лет, граждане с заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы, онкологические больные.

Отметим, предварительная запись для вакцинации в Пскове проводится в регистратурах поликлиник, а также профилактических отделениях:

поликлиника №1 (улица Кузнецкая, дом 19) тел. 8 (8112) 66-53-54, 66-53-29, 66-53-50

поликлиника №2 (улица Коммунальная, дом 23) тел. 8 (8112) 57-33-66, 56-14-41

поликлиника №3 (улица Индустриальная, дом 8) тел. 8 (8112) 53-62-14, 53-22-61, 53-33-88.

Также можно обратиться в доврачебные кабинеты, где после осмотра терапевт также может провести вакцинацию.

В Великих Луках предварительная запись осуществляется по телефону +7 (81153) 3-81-53. О необходимости вакцинации можно сообщить во время записи на диспансеризацию по телефону +7 (81153) 3-02-55. Дополнительно запись проводится через инфоматы, расположенные в медицинском учреждении.

В Псковской области также организована возможность предварительной записи на вакцинацию посредством регионального портала медицинских услуг, а также по единому бесплатному номеру - 8 (800) 100-66-03.

Отметим, ранее вопрос вакцинации поднимался на традиционном совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками региона. Помимо вакцинации от гриппа в медицинских учреждениях проводится плановая вакцинация от гепатита, дифтерии и кори.