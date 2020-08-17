Общество

ФАС нашла нарушения при организации закупки на ремонт дороги в Локнянском районе

Администрации Локнянского района предписано устранить нарушения при организации закупки на ремонт дороги. Об этом сообщается в телеграм-канале Псковского УФАС.

Сотрудники антимонопольной службы рассмотрели жалобу на закупку по ремонту автомобильной дороги Крестилово – Комплекс. Начальная минимальная цена контракта составила 5 100 000 рублей.

Заказчик – администрация Локнянского района – при формировании закупки не учел изменения в законодательстве, согласно которым при осуществлении торгов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, если цена контракта превышает 5 млн рублей, в документации необходимо указывать требования наличия опыта, полученным за последние 5 лет в данной сфере деятельности, пояснили в УФАС.

Антимонопольщики выдали заказчику предписание устранить нарушения.