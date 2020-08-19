Общество

На сотрудников администрации Локнянского района завели дело по факту злоупотребления полномочиями

В Локнянском районе возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления сотрудниками районной администрации должностными полномочиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что должностные лица администрации допустили нарушения жилищного законодательства при приобретении в собственность района и вводе в эксплуатацию многоквартирных жилых домов №34 по улице Первомайской, №5 по улице Новой и №1 по улице А. Евстифеенкова в Локне.

Так, установлено, что требования технических заданий на строительство многоквартирных домов не соответствуют фактически выполненным работам, а отдельные жилые помещения в домах - требованиям, предъявляемым к ним.

Таким образом, администрация района приобрела в собственность муниципального образования жилые помещения, которые не соответствуют условиям муниципальных контрактов, проектной документации, и произведена оплата стоимости некачественно выполненных строительных работ на общую сумму свыше 28 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

В настоящее время по делу проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.