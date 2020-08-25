Общество

Псковская библиотека поможет всем желающим заговорить на 54 языках

Международный библиотечный центр Псковской областной научной библиотеки приглашает к участию и сотрудничеству всех любителей и ценителей иностранных языков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, специалисты центра приступили к реализации пилотного проекта под рабочим названием «Разговорник МБЦ».

Его задача - в онлайн-формате познакомить всех желающих с наиболее употребительными и самыми интересными словами, выражениями на разных языках.

В Международном библиотечном центре представлена литература на 54 языках, и благодаря «Разговорнику МБЦ» при должном подходе любой сможет немного заговорить на каждом из них.

Каждую среду библиотекари предлагают к изучению новый материал по принципу «Одна неделя – один язык». Так, в рамках проекта вместе с носителями языка уже можно было освоить базовый набор фраз на польском, иврите, норвежском, эстонском, испанском и грузинском.

Больше информации о проекте размещено здесь.