Общество

Рейтинг перевозчиков введут в России

Реестр с рейтингом компаний, осуществляющих грузовые или пассажирские перевозки, планируется запустить в России. Основными критериями станут надежность водительского состава и обеспечение технической исправности транспортных средств.

Компании смогут предоставлять эти данные в Минтранс в дистанционной форме. При этом очные проверки нововведение не отменяет.

Планируется, что компании смогут использовать полученный «ранг» в рекламе и маркетинге. Пользователям же система позволит выбрать добросовестного перевозчика без опасений за качество предоставляемых услуг, пишут «Известия».

В Минтрансе считают, что новая система будет мотивировать перевозчиков поддерживать высокий уровень стандартов обслуживания клиентов.