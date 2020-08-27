Общество

Иван Цецерский рассказал о подготовке доклада президенту по лучшим муниципальным практикам

Состоялось совещание в режиме ВКС с исполнительными директорами региональных Советов муниципальных образований. Об этом в инстаграм-аккаунте сообщил экс-глава Пскова, председатель правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

Он отметил, что заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур обозначил задачи органов местного самоуправления по лучшим муниципальным практикам, при этом отметил конструктивную и слаженную работу правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления с Ассоциациями муниципальных образований субъектов Российской Федерации.

«Как председатель правления ВАРМСУ подвел итоги совместной работы по подготовке доклада президенту РФ и правительству РФ по лучшим муниципальным практикам. В передовиках - Пермский край, Калининградская область и Ханты-Мансийский автономный округ. 17-ти регионам в течение 10 дней предоставлена возможность представить свои лучшие практики для включения в сводный доклад. Руководитель Ассоциации волонтеров России Артем Метелев представил доклад по расширению волонтерского движения в муниципалитетах страны и предложил заключить соглашение о взаимодействии с нашей Ассоциацией», - прокомментировал Цецерский.