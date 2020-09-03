Общество

Шойгу раскритиковал туристов, небрежно относящихся к природе

Не все туристы относятся к природе с уважением, возможно и неплохо, что некоторые места остаются недоступными, заявил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Может, и хорошо, что куда-то еще попасть нельзя. У меня на родине, в Сибири, есть места, где я еще школьником мог дни проводить, наблюдая за дикой природой: утром одни животные из тайги выходят, к вечеру — другие. И я с восторгом об этих местах всем рассказывал. А сейчас я приезжаю туда: с одной стороны — стройка, с другой — трасса для квадроциклов, с третьей — вытоптано все. И ты думаешь: "Ну зачем я всем рассказал об этом уникальном месте?"» - рассказал он в интервью РИА Новости.

Он заметил, что на природе можно вести себя по-разному. «Можно аккуратно, бережно, а если "не хочу идти за дровами, валежник и сушняк собирать, а срублю то, что у меня под боком" — это совсем другой подход. Я иногда думаю, что современное общество вообще в какой-то момент свернуло не на ту тропинку», - признался президент РГО.

Как отметил президент Русского географического общества, он хотел бы, чтобы ответ природы за плохое с ней обращение настиг не всех, а тех, кто так себя ведет. «В таком случае хотелось бы, чтобы она (природа - прим. ред.) прицельно била. Не по всем, а именно по тем, кто вот таким образом с ней обращается», - сказал Шойгу.