Общество

44 км береговой линии водных объектов Псковской области очистили от пластика

44 км береговой линии водных объектов Псковской области очистили от пластика. Об этом сообщил комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области.

С июля 2020 после частичной отмены противовирусных ограничений возобновилось проведение ежегодной акции «Вода России». За июль-август 2019 года на территории Псковской области прошли мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной Общероссийской акции «Вода России». В этом году акция проходит в составе мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

За два летних месяца на территориях 15 муниципальных образований Псковской области администрациями совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами были организованы экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. Была осуществлена уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок и др.

За этот период 469 человек приняли участие в мероприятиях «Вода России». Было убрано 44 км береговой линии водных объектов Псковской области.