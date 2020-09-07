Общество

Региональный семинар-совещание органов ФАС России проходит в Пскове

Региональный семинар-совещание территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России при участии заместителя руководителя ведомства Алексея Доценко проходит в Пскове 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского УФАС.

В семинаре принимают участие сотрудники центрального аппарата ФАС России, руководители территориальных управлений Северо-Западного федерального округа ФАС России, представители судебных и правоохранительных органов, а также органов власти Псковской области.

Участники мероприятия поделятся практикой применения антимонопольного законодательства, обменяются как положительным, так и отрицательным опытом, обсудят вопросы развития конкуренции в субъектах России, цифровые технологии выявления сговоров на торгах, вопросы субсидирования сельхозпроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства, реформу унитарных предприятий, актуальные вопросы антимонопольного регулирования.

8 сентября с 10:00 до 11:15 будет организована прямая трансляция официального открытия семинара, которую можно посмотреть в официальной группе Псковского УФАС России в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube.