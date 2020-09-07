Общество

Псковичи могут оплатить посещение детского сада на почте

Псковичи могут оплатить посещение детского сада на почте. Чтобы воспользоваться услугой, жителям региона достаточно прийти в почтовое отделение области с платежным документом об оплате посещения детского сада. В подтверждение внесения денежных средств на счет образовательного учреждения оператор выдаст квитанцию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Почты России.

«Кроме родительской платы по детским садам и школам, на почте можно оплатить и другие образовательные услуги: посещение ребенком спортивных секций, театральных и музыкальных кружков, школ раннего развития. На данный момент более 120 образовательных учреждений Псковской области принимают родительскую плату через отделения почтовой связи», – отметила руководитель отдела по финансам Екатерина Баранова.

Маломобильная категория граждан может оплатить посещение детского сада на дому, при условии наличия прямого договора между детским садом и Почтой России. Оплату принимает почтальон, оснащенный мобильным почтово-кассовым терминалом. Телефон контактного центра Почты России 8-800-100-00-00 (звонок бесплатный). Или услугой можно воспользоваться при очередном визите работника почты.

Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени.

Также в отделении связи и у почтальона клиенты Почты России могут оплатить услуги ЖКХ, мобильную связь, интернет, штрафы ГИБДД, налоги или внести кредитный платеж.