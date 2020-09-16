Общество

В Минздраве отметили повышенный интерес россиян к вакцинации от гриппа

Жители России проявляют заинтересованность в вакцинации от гриппа. В этом году в некоторых регионах РФ прививки сделали в два раза больше граждан, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил журналистам в среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В этом году мы отмечаем повышенную активность населения по вакцинации от гриппа. В ряде регионов страны вакцинацию уже прошли в два раза больше граждан, чем за тот же период прошлого года. Мы высоко оцениваем ответственное отношение населения к своему здоровью и призываем тех, кто еще не сделал прививку, защитить себя и своих близких от гриппа, пройдя вакцинацию», - сказал он, пишет ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что около 7,5 млн россиян уже сделали прививку от гриппа. Эксперты отмечают, что вакцинация от гриппа в период пандемии коронавируса позволит избежать наложения инфекций и тяжелых последствий от этого.