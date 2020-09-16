Общество

МТС Медиа запустила программу прямых инвестиций в кинопроизводство

МТС Медиа запускает программу прямых инвестиций в российское кино. Официальной датой старта программы станет 1 ноября 2020 года, когда компания представит подробное описание условий и правил участия в программе.

Компания приступит к рассмотрению заявок на соинвестирование в производство фильмов, в первую очередь, получивших государственные субсидии или первоначальные частные инвестиции продюсеров. Процедурой отбора займется Контентный комитет компании, который возглавляет директор кинопоказа Первого канала Сергей Титинков. Для принятия финальных решений по заявкам и форматам будут привлечены ведущие эксперты киноиндустрии.

«В рамках развития онлайн-кинотеатра МТС ТВ мы приступили к производству оригинальных качественных проектов. Мы готовы предлагать зрителям как признанные жанры, так и новые форматы, поэтому наша программа — хороший шанс состояться для потенциально успешных и смелых предложений. Уверен, что такое партнерство позволит создателям реализовать себя, а зрителям нашего онлайн-кинотеатра познакомиться с лучшими именами и форматами в современном российском кино», — отметил вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Ранее МТС Медиа заявила о наращивании производства собственных фильмов и сериалов для онлайн-кинотеатра МТС ТВ. В рамках этого направления на стадии реализации находятся совместные проекты онлайн-кинотеатра с продюсерскими компаниями Bazelevs Тимура Бекмамбетова и «Среда» Александра Цекало, а также кинокомпаниями «КИТ» и RWS. В августе 2020 года МТС Медиа приступила к съемкам первого originals-сериала в жанре драмеди «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли.