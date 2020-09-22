Общество

Роман Романов: В книге «Все нормальные люди» бесполезно искать конкретные фамилии и имена

В книге «Все нормальные люди» бесполезно искать конкретные фамилии и имена. Об этом рассказал член Союза писателей России, автор книги «Все нормальные люди» и экс-руководитель управления внутренней политики администрации Псковской области Роман Романов 22 сентября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«В этом сборнике далеко не псковские рассказы. Есть из Смоленска, из Томска. Фамилии, имена, отчества искать бесполезно. Это литературная обработка, мне приходилось фантазировать и добавлять», - сказал Роман Романов.

«Все нормальные люди» - первый сборник рассказов автора, который «появился из оценок осмысления окружающей деятельности». Автору захотелось описать повседневную жизнь, в ней он увидел много уникальных необычных интереснейших историй.

Роман Романов хотел выразить типажи разных людей - представителей власти и общественных движений, и пенсионера, учителя, и молодого человека. Он считал важной задачей сделать образы универсальными и узнаваемыми. При этом все истории имеют свои прототипы в разных городах России. «В высоких кабинетах, в полях колхоза, в учительской, в подъезде многоэтажки живут люди, которые очень сильно похожи», - сказал Роман Романов.

Многие на обложке новой книги увидели псковский Дом советов. «Веселая история получилась, - рассказал гость эфира. - С момента появления обложки в сетях друзья из Пскова неоднократно задавали вопрос: "А это че, типа, про нас?" Автор всех иллюстраций Светлана Крылова не имеет никакого отношения к Пскову. Думаю, даже не знает, какого цвета здание администрации, и вообще это было нарисовано в Питере, издание питерское».

«После нескольких звонков я посмотрел и подумал, наверное, я бы тоже так подумал», - добавил Роман Романов. Издательство предлагало два варианта иллюстраций - хорошо прописанные мужские картинки и легкие шаржи художника-девушки. Второй вариант автору понравился своей легкостью.

Он объяснил и выход книги в серии «власть». Героев самых разных социальных слоев и страт объединяют проблемные вопросы власти, показанные глазами разных людей.