Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о школьном питании в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной организации школьного питания в Псковской области. Пресс-конференция проходит в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Чем и как кормят сегодня псковских школьников? Что должно быть в школьном меню, а чего там не может быть априори? Почему некоторые родители возмущаются по поводу качества питания в образовательных учреждениях? Кто контролирует качество продуктов? Что показали проверки общественников? Как повлияла на организацию питания угроза распространения коронавируса? Куда можно обратиться в случае обнаружения нарушений? Так ли необходимо обеспечивать учащихся первыми блюдами, если по большей части они все равно не едят супы?

На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции:

• председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов

• глава Пскова, региональный координатор партийного проекта («Единая Россия») «Крепкая семья», руководитель общественной организации «Родительский комитет Псковской области» Елена Полонская

• начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко

• генеральный директор ООО «Ресурс» (занимается поставками питания в треть городских школ Пскова) Сергей Сарафанов