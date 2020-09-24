Общество

Родители рассказали, как кормят детей в школах Великих Лук

Великолукские родители рассказали, как кормят их детей в школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

В ходе анкетирования родители оценивали питание детей в школе по таким критериям, как надлежащий температурный режим пищи, разнообразие меню, полнота порции, достаточность времени, отведенного для приема пищи. В этой работе были задействованы представители местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, общественники.

К анкетированию подключены все школы города Великие Луки. Более 200 родителей великолукских учеников младших классов высказали свое мнение о том, как кормят их детей в школе.

«В анкете восемнадцать вопросов, но ответить на эти вопросы родители самостоятельно вряд ли смогут, потому что они обязательно должны спросить у детей: нравится, не нравится, вкусно, не вкусно, горячее, холодное. Поэтому совместный ответ на вопрос анкеты неизбежен», – сказала член регионального политсовета, директор школы №7 Наталья Демиховская.

Судя по ответам родителей, детей кормят хорошо. Как выяснили общественники, меню для всех категорий обучающихся согласовано с Роспотребнадзором. Перемены для приема достаточные по времени, обучающихся делят на потоки, соблюдается социальная дистанция. Дети особых затруднений не испытывают и поесть успевают.