Общество

Три протокола составили инспекторы за нахождение в Полистовском заповеднике

Три протокола за нахождение на территории заповедной зоны составили в сентябре государственные инспекторы Полистовского заповедника. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

«Начало осени – это начало сбора дикоросов, а значит, работы у сотрудников отдела охраны прибавилось. 2020 год относительно урожайности клюквы выдался неудачным как в Локнянском, так и в Бежаницком районах. В болоте очень сухо, воды нет, от этого и ягод мало. Так бывает: то морозом цветущую клюкву побьет, то питания не хватает. Поэтому сейчас, при патрулировании болот госинспекторами заповедника, сложно увидеть кого-то собирающего клюкву», - пояснили в пресс-службе.

За сентябрь государственные инспекторы заповедника составили три протокола «за нахождение на территории заповедной зоны». «Видимо, некоторые люди подумали, что там найдут много ягод клюквы, но, увы», - заметили в Полистовском заповеднике.

Также сотрудники отдела охраны в этом месяце обновили некоторые аншлаги на территории охранной зоны заповедника. Также они оказывали помощь отделу экологического туризма в проведении экскурсий.

«Стоит отметить и то, что сентябрь – это еще и время выхода диких зверей. Осенью очень часто встречаются медведи, так как именно осенью они начинают активно питаться перед спячкой, а также лоси, потому что у лосей в это время начинается гон», - сообщили в Полистовском заповеднике, призывая граждан быть внимательнее, отправляясь в лес.