Полистовский заповедник ищет знатоков истории местных деревень

Полистовский заповедник ищет знатоков истории близлежащих деревень.
«Ратча, Лебедево, Гнёздино, Веряжа, Вихрище, Оболонье… Это все названия деревень, которые были расположены вблизи или же на территории Полистовского заповедника, - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника. - Когда-то эти, как и многие другие деревни, были густо населены. Люди там жили, занимались различными промыслами, растили детей и не могли подумать, что однажды эти места порастут высоким бурьяном, а о том, что тут когда-то кипела жизнь, будут напоминать одичалые яблоньки».
Полистовский заповедник хотел бы сохранить историю Полистовья, но для этого его сотрудникам нужна помощь. «Друзья, может быть, кто-то из вас или ваших родственников, друзей, знакомых, слышал и что-то помнит, знает об истории полистовских деревень, поделитесь с нами. Нам интересны любые материалы о деревнях и хуторах, в том числе и о тех, которые уже не сохранились. Мы будем благодарны за фотографии (их сканы), какие-либо записи, устные рассказы с воспоминаниями или же за контакты тех, кто может нам помочь в этом непростом, но важном деле», - отметили в заповеднике.
Контактное лицо: Елена Перова lenaperova17@gmail.com, 8(81141)22391.