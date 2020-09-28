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Общество

Полистовский заповедник ищет знатоков истории местных деревень

29.09.2020 12:15|ПсковКомментариев: 0

Полистовский заповедник ищет знатоков истории близлежащих деревень.

«Ратча, Лебедево, Гнёздино, Веряжа, Вихрище, Оболонье… Это все названия деревень, которые были расположены вблизи или же на территории Полистовского заповедника, - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника. - Когда-то эти, как и многие другие деревни, были густо населены. Люди там жили, занимались различными промыслами, растили детей и не могли подумать, что однажды эти места порастут высоким бурьяном, а о том, что тут когда-то кипела жизнь, будут напоминать одичалые яблоньки».

Полистовский заповедник хотел бы сохранить историю Полистовья, но для этого его сотрудникам нужна помощь. «Друзья, может быть, кто-то из вас или ваших родственников, друзей, знакомых, слышал и что-то помнит, знает об истории полистовских деревень, поделитесь с нами. Нам интересны любые материалы о деревнях и хуторах, в том числе и о тех, которые уже не сохранились. Мы будем благодарны за фотографии (их сканы), какие-либо записи, устные рассказы с воспоминаниями или же за контакты тех, кто может нам помочь в этом непростом, но важном деле», - отметили в заповеднике.

Контактное лицо: Елена Перова lenaperova17@gmail.com, 8(81141)22391.

Теги: #Полистовский заповедник #история #деревья
Источник: Псковская Лента Новостей
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