Общество

В России могут продлить заочное переосвидетельствование инвалидности

Минтруд планирует продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности из-за пандемии коронавируса до 1 марта 2021 года, следует из ответа ведомства депутату Госдумы.

Как передает РИА Новости, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с просьбой продлить на шесть месяцев действие временного порядка признания лица инвалидом. Депутат пояснил, что получает много вопросов по возможности продления в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией срока постановления правительства «О временном порядке признания лица инвалидом», которое действует до 1 октября.

Минтруд в ответе парламентарию сообщает, что подготовил соответствующий проект постановления.

«Проектом постановления предусматривается внесение изменений… в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года», - говорится в ответе Минтруда за подписью первого замглавы ведомства Алексея Вовченко.

Также, сообщает Минтруд, учитывая поступившие обращения граждан и организаций, в проект постановления будет включена возможность очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро.

«Проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Фондом социального страхования Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации, после окончания которой проект постановления будет в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации», - говорится в документе.