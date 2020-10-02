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Общество

«Акценты» Донецкого: «Вторая волна» коронавируса, 100 самых влиятельных персон Псковщины и «Октябрь» под снос

02.10.2020 21:43|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

И Трампа не пожалел. Накроет ли мир «вторая волна» пандемии коронавируса?
Поднебесная сотня. Портал Псковская Лента Новостей в третий раз составит список самых влиятельных политиков Псковщины.
Сносить или помиловать? Будущее бывшего кинотеатра «Октябрь» раскололо общественное мнение Пскова.

Темы недели в регионе и мире кратко. Ряд российских губернаторов, в их числе и глава Псковской области Михаил Ведерников, провели встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что некоторые либероидные политики расценили как демонстративный жест Кремля.

На фоне продолжающихся протестов в республике, наверное, так оно и выглядит, хотя, скорее всего, встреча была запланирована загодя.

Выздоравливающий в Германии оппозиционер Алексей Навальный дал интервью журналу «Der Spiegel», в котором фактически обвинил в отравлении лично президента России. Цитирую: «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего» (Конец цитаты). В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил Навального в сотрудничестве с западными спецслужбами и, в частности, с ЦРУ. Соответственно, как по сигналу, все штатные пропагандисты верноподданных масс-медиа дружно навалились на Навального с тезисом, что он служит для коллективного Запада своего рода «тараном» против Кремля.

Кстати, для сведения: накануне в СМИ были опубликованы цифры официальных, то есть проведенных через налоговую службу, зарплат самых высокооплачиваемых кремлевских пропагандистов, так вот список возглавил ведущий Первого канала Артем Шейнин, заработавший за прошлый 2019 год почти 100 миллионов рублей, то есть спикер «Время покажет» ежемесячно зарабатывал по 8 миллионов 300 тысяч.

Занявший второе место в рейтинге Владимир Соловьев, если верить публикациям, заработал за год 52 миллиона 600 тысяч рублей, Маргарита Симоньян – 36 миллионов 400 тысяч, супруги Попов и Скобеева из «60 минут» – по 12 миллионов 800 тысяч в год каждый, то есть примерно по «лимону» в месяц. И так далее. Всего 13 пропагандистов в списке. Как говорится, «вам и не снилось» и «завидуйте молча». И все это, замечу, на деньги налогоплательщиков, которым эти самые пропагандисты усердно и «промывают мозги».

Коронавирус подтверждает тревожные ожидания осени: число заразившихся КОВИДом день ото дня растет; в некоторых странах, например, в Чехии, оно превысило весенние показатели. В центр внимания СМИ вновь стремительно переместился мэр Москвы Сергей Собянин, который весной уже выступал публичным застрельщиком борьбы с опасной инфекцией и служил своего рода «образцом» для провинции. В столице вновь ужесточились ограничительные меры, в частности, стал строже масочный режим в общественном транспорте и гипермаркетах, а драконовские штрафы в 5 тысяч рублей никто не отменял. Кроме того, осенние школьные каникулы в Москве продлят на две недели.

У нас на Псковщине объявлено о том, что ограничения продлятся до 1 ноября включительно.

Из последних, почти сенсационных новостей: КОВИДом заразились даже президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья. Об этом сам президент сообщил в Твиттере, цитирую: «Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, [результат которых оказался] положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!», - написал американский лидер.

У нас на Псковщине госпитализирован с коронавирусом глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Всего в регионе за прошедшие сутки заразились КОВИДом 48 человек. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Михаил Ведерников, цитирую: «48 заболевших в сутки — это немало. Прошу, относитесь серьезно ко всем мерам предосторожности в связи с COVID-19», - обратился глава области к псковичам.

Несмотря на тревожные цифры, о жестком карантине по типу апрельского и майского речи пока нет. Во-первых, как показала мировая практика, карантин слишком дорогое «удовольствие» для национальных и региональных экономик, а во-вторых, за полгода медицина все-таки научилась бороться с коварной болезнью, и, хотя показатели зараженных в разных странах растут, цифра смертности меньше процента от числа заболевших.

Заболевшим, конечно, не позавидуешь, но лично в моем кругу все больше знакомых, которые пережили КОВИД, и неплохо себя сейчас чувствуют. Поменьше паники, побольше витаминов и процедур для укрепления иммунитета. И вообще, в последнее время медицинские эксперты сходятся на мнении, что опыт Швеции по выработке национального иммунитета оказался наиболее правильным из всех возможных стратегий. Не забудем и про опыт братской Белоруссии, где назло врагам даже чемпионат страны по футболу не отменили.

В Пскове, меж тем, включили центральное отопление, что, несомненно, снизит риски заболеть ОРВИ, гриппом и прочей бякой. И пусть опять в сети раздаются истеричные возгласы скобарей: «Нам жарко! Зачем отапливать улицы?», мы-то знаем, что если бы отопление не включили, звучали бы вопли: «Нам холодно! Нас хотят живьем заморозить».

С 1 октября объявлен старт ежегодного проекта «100 самых влиятельных псковичей», реализуемого редакцией информационного портала Псковская Лента Новостей. Впервые издание предложило псковичам поучаствовать в проекте 2 года назад, осенью 2018-го. Читатели вносили свои предложения по кандидатурам, потом многочисленные эксперты заполняли анкеты, данные суммировались, а по итогам процесса был составлен рейтинг. Дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд.

Ответы на вопросы: «Кто имеет влияние в регионе? Кто достиг успехов и является лидером общественного мнения? Кто пользуется авторитетом у жителей?» - дают объективную картину региональной политической жизни. На первый призыв высказать свои предложения по кандидатурам откликнулось около 500 человек. Пятерка лидеров общественного мнения остается неизменной: на первом месте - губернатор Михаил Ведерников, на втором - секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак, на третьем - митрополит Псковский и Порховский Тихон, четвертое и пятое делят депутат Госдумы Александр Козловский и спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Изменится ли что-то в раскладе 2020 года? На первых позициях, думаю, вряд ли, а вот во втором и особенно в третьем эшелонах – наверняка.

Почему это важно? Потому что, повторюсь, отражает неформальную структуру власти, дает некий срез влияния известных псковских политиков, общественников, чиновников органов исполнительной и законодательной власти, глав муниципальных образований, директоров промышленных предприятий, компаний и фирм, гражданских активистов, предпринимателей, руководителей учреждений образования и здравоохранения и так далее. Весь этот пьедестал и обозначается словосочетанием «региональная элита» (надеюсь, в хорошем смысле). И попасть в итоговую сотню для каждого претендента почетно и радостно.

Еще раз напомню сам ход процедуры. На первом этапе - в течение октября – будет составлен лонг-лист, расширенный список претендентов. Свои предложения по кандидатурам может внести любой читатель ПЛН. В письмах в адрес редакции необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения.

На втором этапе экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выставят свои оценки. В результате будет сформирован шорт-лист, то есть собственно искомая «поднебесная сотня». Перед новым годом итоговый рейтинг избранных персон будет опубликован на ПЛН, и у кого-то появится лишний повод выпить шампанского.

И я завершаю. На этой неделе, напомню, жители Пскова узнали, что в течение октября-начале ноября будет демонтирован рынок на Четырех углах, и тут, как я подозреваю, реакция, за редкими исключениями заинтересованных лиц, преимущественно у людей одна: «Давно пора! Наконец-то этот позор областного центра будет ликвидирован, и на его месте появится что-то приличное, бизнес-центр или элитный жилой дом».

А вот мнение о судьбе бывшего кинотеатра «Октябрь» не столь однозначно. На Псковской Ленте Новостей был проведен опрос читателей о будущем «Октября», так вот, если уйти от частностей и деталей, то общественное мнение псковичей раскололось почти на две равных половины.

Одна часть жителей полагает, что в «Октябре» еще можно что-то устроить. За молодежный лофт высказалось 2% респондентов, за библиотеку – 7%, за выставочное пространство – 6%, за кинотеатр – 22%, за все, что угодно, лишь бы здание привели в порядок, - 4%. А вот 55% псковичей убеждены, что не надо ничего: «Этому зданию здесь не место – снести его!».

Признаться, лично я не ожидал столь разительного результата. Псковичи хотят сквер и открыточный вид на Кремль. Я, однако, должен их разочаровать. Вряд ли власти устроит снос. Недвижимостью в центре города просто так не разбрасываются. Деньги выделены, их необходимо освоить. Иначе транш уйдет обратно в федеральный центр. Да и на сам снос и последующее благоустройство территории, как мы понимаем, нужны средства, и немалые.

Проще все-таки замутить проект все той же краеведческой библиотеки имени Василева (хотя эту идею поддерживает, если верить опросу, всего 7% псковичей). Так что скорее всего, здание бывшего «Октября», несмотря на все петиции и опросы, останется нашим внукам и правнукам. Никуда оно от Кремля не денется.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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