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Общество

Михаил Ведерников вручил первые нагрудные знаки Заслуженным педагогическим работникам области

06.10.2020 19:28|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Михаил Ведерников во вторник, 6 октября, вручил нагрудные знаки и удостоверения лучшим учителям, удостоенным почетного звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, данные региональные награды были вручены впервые после их учреждения.

Открывая церемонию, глава региона поздравил педагогов с профессиональным праздником, выразив особые слова благодарности за их труд. «От того, что вы вложите в наших детей, чему научите, будет зависеть, по какому пути будет развиваться наше большое государство», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что в этом году системе образования приходится работать в особых, новых и непривычных условиях. «Этот вызов вы с честью приняли, выполняете сами все нормы Роспотребнадзора, требуете этого от детей и родителей. Сейчас у нас есть все возможности, чтобы пройти этот период максимально безопасно и безболезненно», — заметил глава региона и обратил внимание, что регион предпримет максимальные усилия, чтобы избежать перехода регионального образования в дистанционный формат.

Говоря о достижениях современной системы образования региона, Михаил Ведерников напомнил, что при тесном взаимодействии с федеральными коллегами продолжается строительство и реконструкция школ, благоустройство территорий, школьных стадионов и спортивных залов. В сельских школах открываются «Точки роста», успешно работает «Кванториум» в Пскове, создается еще один — в Великих Луках.

Вручая педагогам нагрудные знаки к почетному званию, глава региона заметил, что награждаемые определены решением педагогического сообщества. «Мы постарались сделать так, чтобы награда была почетной, подчеркивала ваш весомый вклад в профессию», — заметил Михаил Ведерников. Кроме соответствующих нагрудных знаков и удостоверений лицам, удостоенным почетного звания, также будут вручены ежемесячная выплата в размере 5 тыс рублей и единовременная премия 25 тыс рублей.

Директор многопрофильного лицея № 4 Валентина Платонова, выступая с ответным словом, поблагодарила губернатора за поддержку системы образования и внимание к опытным педагогам. «Нам очень приятно получить это звание. Мы будем с гордостью его нести», — заверила она.

Затем глава региона побеседовал с педагогами в неформальной обстановке. Участники встречи обсудили наиболее злободневные для педагогического сообщества вопросы. Особое внимание было уделено кадровому вопросу, дополнительным мерам поддержки, в том числе молодых специалистов. Участники встречи сошлись во мнении, что одно из наиболее востребованных направлений — обеспечение жильем. В качестве возможных предложений были озвучены - частичная компенсация аренды жилых помещений или строительство специализированного общежития для молодых специалистов разных сфер. Михаил Ведерников поручил профильным специалистам проработать эти вопросы.

Речь зашла и о реализации в регионе федеральной государственной программы «Земский учитель», в рамках которой педагоги, работающие на селе, могут получить 1 млн рублей. Глава региона заметил, что программа в области оказалась очень востребована. Претендентами в этом году стали более ста молодых специалистов, а в число победителей вошли только пятеро — такова квота для региона. Михаил Ведерников отметил, что в федеральный центр уже направлено обращение, чтобы квота для региона была расширена, учитывая существующую потребность в педагогических кадрах.

Напомним, что почетное звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» в декабре прошлого года было официально включено в региональный реестр наград. Соответствующие изменения внесены в закон «О наградах Псковской области». Согласно документу, за особые личные заслуги ежегодно к званиям могут быть представлены 10 педагогов.

За достижения и личные заслуги в педагогической деятельности, обеспечивающей получение обучающимися высококачественного образования в 2020 году звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» присвоено:

Дударь Наталье Георгиевне – директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Идрицкая средняя общеобразовательная школа»

Ивониной Людмиле Михайловне – учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7 им. В.Н.Пушкарева» муниципального образования «Островский район»

Мурашовой Валентине Семёновне – мастеру производственного обучения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

Основской Галине Сергеевне – учителю химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Великие Луки

Платоновой Валентине Николаевне – директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4 «Многопрофильный» г. Пскова

Поваровой Лилии Сергеевне – старшему воспитателю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 6 «Звездочка»

Снеговой Светлане Александровне – учителю истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Линовская средняя школа» муниципального образования «Пыталовский район»

Харченко Ольге Леонидовне – методисту, педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Палкинского района

Чушевой Людмиле Николаевне – директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»

Яковлевой Ларисе Анатольевне – учителю истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова».

Теги: #губернатор #учитель #педагогика
Источник: Псковская Лента Новостей
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