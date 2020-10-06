Общество

До конца года работники региона должны определиться со способом ведения трудовой книжки

До конца года работники региона должны определиться со способом ведения трудовой книжки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России, с января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка (ЭТК). Переход на нее добровольный.

До конца этого года жителям области необходимо определиться, в каком виде они хотят учитывать свой трудовой стаж (в бумажном или электронном), и подать соответствующее заявление работодателю.

В первом случае для сотрудника ничего не изменится, работодатель будет вести его трудовую книжку и в бумажном, и в электронном формате. Во втором случае бумажную трудовую книжку выдадут работнику на руки, и будет формироваться только электронная версия.

тех, кто начнет работать в 2021 году, трудовые книжки сразу будут формироваться только в электронном формате.

По данным отчетности, которую работодатели представляют в Пенсионный фонд, 76 764 работающих жителя Псковской области уже сделали свой выбор. Из них 92,5% оставили бумажный носитель трудовой книжки. Электронный вариант выбрали 7,5 % работников. Теперь они могут получить сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде. Для получения выписки на сайте ПФР pfrf.ru необходимо зайти в личный кабинет, в разделе «Электронная трудовая книжка» нужно выбрать опцию «Заказать справку о трудовой деятельности». После ознакомления с информацией кликнуть «Запросить». Если необходимо получить информацию на электронную почту, тогда поставить галочку. Через несколько секунд сформируется выписка о трудовой деятельности.

Чтобы заказать выписку на портале госуслуг, надо зайти в раздел «Услуги» и выбрать «Труд и профессиональная деятельность». Затем перейти в «Трудовое право», а далее – «Выписка из электронной трудовой книжки». После запроса в личный кабинет придет «Выписка о трудовой деятельности».

Выписка будет заверена электронно-цифровой подписью ПФР и по своей юридической значимости не уступит бумажному аналогу.

В электронной версии трудовой книжки фиксируются сведения, начиная с 2020 года. Поэтому бумажную трудовую книжку необходимо сохранить.

Информацию из электронной трудовой книжки можно получить также в бумажном виде, подав заявку работодателю (по последнему месту работы), в МФЦ или, обратившись в клиентскую службу ПФР (прием ведется по предварительной записи).

До 31 октября 2020 года работодатели должны уведомить своих сотрудников о возможности перехода на цифровые трудовые книжки.