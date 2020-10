Общество

Как выучить английский с нуля - три лайфхака

Мечта освоить язык международного общения вполне осуществима. Для этого не надо каждый день вызубривать 50 иностранных слов. Исследования доказали, что это неэффективно. Ученые вывели простые советы, которые помогут выучить английский с нуля.

Изучайте новые звуки отдельно

Некоторые звуки в английском произносятся не так, как в русском («h», «r», «l»). Для правильного воспроизведения необычного звука его нужно несколько раз прослушать в замедленном темпе. После этого попробовать повторить (сначала медленно, потом быстрее). Завершить покорение иностранного звука лучше проверкой результата.



Ищите закономерности в примерах

Механическое заучивание грамматических и орфографических правил не гарантирует их запоминание. Важно видеть, как применяется каждое правило. Например, прошедшее время всех правильных глаголов образуется при помощи окончания «ed». Эта комбинация отложится в памяти, если человек посмотрел («looked») на слова с таким окончанием, запомнил («remembered») их и бессознательно выучил («learned»). Любое грамматическое хитросплетение помогут распутать носители языка.

Запоминайте фразы, а не слова

Некоторые слова в английском имеют одно значение, но в паре с другими лексическими единицами приобретают иной смысл. К примеру, фраза «He took the rubbish» переводится «Он взял мусор». Но если к ней добавить предлог «He took out the rubbish», то предложение уже будет означать «Он вынес мусор». Чтобы не путаться в таких словосочетаниях, предстоит много практиковаться.