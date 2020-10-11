Как выучить английский с нуля - три лайфхака

Мечта освоить язык международного общения вполне осуществима. Для этого не надо каждый день вызубривать 50 иностранных слов. Исследования доказали, что это неэффективно. Ученые вывели простые советы, которые помогут выучить английский с нуля.
Некоторые звуки в английском произносятся не так, как в русском («h», «r», «l»). Для правильного воспроизведения необычного звука его нужно несколько раз прослушать в замедленном темпе. После этого попробовать повторить (сначала медленно, потом быстрее). Завершить покорение иностранного звука лучше проверкой результата. Упростить этот процесс можно на www.wallstreetenglish.ru/english-courses/english-for-adults/beginner.
В Wall Street English комплексно учат английский с нуля. На электронной платформе школы студенты смотрят обучающий сериал, запоминают акцент англоязычных героев и отрабатывают все на практике. Учащиеся оценивают свои разговорные навыки и проверяют произношение при помощи уникальной программы Advanced Speech Recognition. Она в автоматическом режиме анализирует произнесенный звук и дает советы по постановке британского акцента.
Механическое заучивание грамматических и орфографических правил не гарантирует их запоминание. Важно видеть, как применяется каждое правило. Например, прошедшее время всех правильных глаголов образуется при помощи окончания «ed». Эта комбинация отложится в памяти, если человек посмотрел («looked») на слова с таким окончанием, запомнил («remembered») их и бессознательно выучил («learned»). Любое грамматическое хитросплетение помогут распутать носители языка. И лучше, чтобы они были преподавателями английского. Такие педагоги работают в Wall Street English. Для всех начинающих они проводят онлайн-факультативы, на которых в игровом формате разбирают сложные правила, показывают их в действии при помощи обучающих игр и викторин.
Некоторые слова в английском имеют одно значение, но в паре с другими лексическими единицами приобретают иной смысл. К примеру, фраза «He took the rubbish» переводится «Он взял мусор». Но если к ней добавить предлог «He took out the rubbish», то предложение уже будет означать «Он вынес мусор». Чтобы не путаться в таких словосочетаниях, предстоит много практиковаться. Делать это желательно не в одиночку. Например, на дистанционных факультативах Social clubs в Wall Street English. Эти занятия доступны для всех, кто записался на курсы английского с нуля. На них педагоги и студенты разыгрывают сценки и общаются на разные темы, используя идиомы и сленг. Преподаватели избавляют от языкового барьера и учат говорить бегло (даже с небольшим запасом слов). Уроки проходят в непринужденной обстановке, что помогает студентам раскрепоститься и уверенно заговорить по-английски уже на первом занятии.