Общество

Молодежь Пскова совершила трек-поход по Изборско-Мальской долине

Псковский городской молодежный центр совместно с Изборским музеем провели 11 октября трек-поход по Изборско-Мальской долине для молодежи. Мероприятие организаторы посвятили традиционному «Походу первокурсника», который не удалось провести из-за эпидемиологической обстановки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, участники познакомились с Изборской крепостью - основной достопримечательностью долины, побывали на Словенских ключах и Труворовом городище, увидели месторождение туфа, посетили Ключ-Кипун, по легенде дарящий зрение.

На привале в Блинной роще музей-заповедник угостил участников похода похлебкой по-изборски.

«Для меня как человека, далекого от истории и не разбирающегося в природе, было много открытий. Спасибо большое за это организаторам. Это были 12 километров пути нелегкого, но безумно крутого», - поделилась своими впечатлениями участница трек-поход Надежда Пикалова.