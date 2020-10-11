Общество

Страховые компании выплатили не менее 300 млн рублей компенсаций за коронавирус

Россияне, купившие страховки от коронавируса, получили выплаты по страховым случаям на сумму примерно 300 млн рублей. При этом 30% заявителей, воспользовавшихся страховкой, это медицинские работники, отметил гендиректор «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Всего, по данным опрошенных страховых компаний, было продано больше 720 тысяч. таких продуктов.

Стоимость полисов в различных компаниях варьируется от 1,8 до 8,4 тыс. рублей. Большинство из них предполагают компенсации в случае заболевания, необходимости стационарного лечения и смерти. Выплаты при заболевании составят от 20 до 110 тыс. рублей, а в случае летального исхода - от 500 тыс. до 1 млн рублей, пишет газета «Известия».

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что ведут мониторинг страховых продуктов как на основе анализа жалоб граждан, так и в ходе превентивного надзора. За апрель - август 2020 года в Банк России поступило незначительное количество обращений по вопросам страхования от коронавирусной инфекции. Все обращения признаны необоснованными.

В целом сейчас страховщики фиксируют рост спроса на такие продукты, хотя летом с ослаблением карантинных мер он снизился.