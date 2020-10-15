Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Патриотическое воспитание vs вандализм

В пятницу, 16 октября, в 12:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция «Патриотическое воспитание vs вандализм».

В нашей стране в последние годы патриотическому воспитанию уделяется очень большое внимание. Утверждается, что гражданско-патриотическое воспитание является сегодня одним из приоритетных направлений в воспитательной работе учреждений образования РФ. Да, и в целом в обществе, мы видим это по различным акциям и мероприятиям, как пытаются укрепить патриотические чувства, привить уважение к исторической памяти. Общество осознает, что отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения может привести к серьезным проблемам в государстве.

Однако создается впечатление, что такие идеи доходят далеко не до всех. В СМИ с незавидной регулярностью появляется информация о кощунственном отношении к истории и даже о фактах вандализма по отношению к памятникам. Мы все чаще видим публикации, как кто-то прикурил от Вечного огня или выложил в соцсети ролик с танцами на фоне мемориала. За примерами далеко ходить не нужно. В Псковской области только в октябре вандалы успели осквернить памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери в Порховском районе и украсть туи с воинского мемориала в Жидиловом бору.

Почему так происходит? Означает ли это, что патриотическое воспитание не работает? Можно ли говорить о том, что в целом у молодежи сейчас девальвировано само понятие патриотизма? Как с этим бороться? И кто это должен делать?

Об этом мы поговорим со спикерами пресс-конференции:

• председателем Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, координатором партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Псковской области Александром Голышевым

• президентом Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» («Клуб генералов и адмиралов») Валентином Костенко

• семейным психотерапевтом, кандидатом психологических наук, доцентом Румией Калининой

Дата проведения: 16 октября. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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