Общество

Псковскую горбольницу снова могут перепрофилировать в региональный COVID-центр

Псковская область вплотную подошла к ситуации, когда Псковскую городскую больницу опять придется перепрофилировать под региональный COVID-центр. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

«Псковский корпус инфекционной больницы уже загружен на 100%, великолукский - более чем на половину. Врачи работают круглыми сутками, они вернулись к режиму, который был на пике заболеваемости весной. Мы вплотную подошли к ситуации, когда горбольницу опять придется перепрофилировать под региональный COVID-центр», - констатировал Михаил Ведерников.

«Врачам очень непросто. Помогите им своим ответственным отношением и соблюдением всех правил и рекомендаций. Это крайне важно», - призвал он жителей региона.