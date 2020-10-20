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Общество

Сокращаемся, скобари

20.10.2020 16:24|ПсковКомментариев: 3

Фото: Вадим Боченков

883 и 411. Всего две цифры в сводной таблице, но в них - рождение и смерть целого региона, в прямом и переносном смысле. Пандемия сузила наш взгляд: каждый день с тревогой ожидая статистику шествия коронавируса по Псковской области, мы не замечаем других очевидных фактов. А они, в частности, - в этих двух числах: за август 2020 года в нашем регионе скончалось 883 человека и родилось всего 411.

Как мухи

Судя по данным Росстата, последний месяц лета оказался для Пскова грустным. Если сравнить с демографическими показателями других регионов - то совсем грустным.

Показатели рождаемости и смертности соотносились с аналогичными в августе 2019 года. Год назад в Псковской области появилось 485 малышей, нынче - всего 411. Сухим языком цифр - минус 74, как бы кощунственно это не звучало. В СЗФО в процентном сопоставлении хуже, чем у нас, ситуация разве что на «северах» - в Мурманской и Архангельской областях. «Вытягивают» весь округ из демографической ямы Ленинградская и Калининградская области (плюс 14 и всего минус 7 соответственно).

Фото: https://vk.com/pskovstat

Не лучше в Псковской области ситуация со смертностью. В августе этого года мы потеряли 883 жителя, за тот же месяц прошлого года - 777. В процентном соотношении прирост составил 113,6%. Таким уровнем не может «похвастаться» ни один другой северо-западный регион. Да и в России в целом таких не то чтобы много. Для сравнения - в Новгородской области, с которой мы так любим себя сравнивать, умерли 803 человека, что на 1 (одного!) меньше, чем в августе 2019-го.

Фото: https://vk.com/pskovstat

Общая цифра естественной убыли населения составила за один летний месяц этого года минус 472 человека (за тот же период годом ранее - минус 292 человека). К сожалению, последние данные, касающиеся распределения умерших по причинам смерти в Псковской области, опубликованы Псковстатом только период с января по март 2020 года, поэтому пока сложно говорить о степени участия COVID в гибельной статистике.

Однако, если посмотреть на отчеты официальной страницы «COVID-19 Псковская область», на конец июля в регионе насчитывалось 54 жертвы коронавируса, на конец августа - 65. Согласно данным, опубликованным Росстатом, в августе в нашем  регионе COVID стал основной причиной смерти у 3 человек. Еще для 19-ти COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, не став при этом главной причиной смерти. Считайте сами: на совести пандемии в августе - не больше 2%. 

Несовместимые с жизнью

Впрочем, даже в сведениях Псковстата за январь-март 2020 года можно заметить пугающие тенденции. Во-первых, по прежнему растет количество смертей от рака (по сравнению с тем же периодом 2019 года - с 370 до 422 случаев). Во-вторых, в разы увеличилось число самоубийств: с 12 до 25. Специалисты уже неоднократно заявляли, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете: многие испытывают тревогу и страх перед будущим, угнетает и отсутствие взаимодействия с коллективами из-за карантина.

Источник: https://pskovstat.gks.ru/

В Псковской области ограничительные меры начали действовать лишь с середины марта, так что, полностью «сваливать» всю вину за суициды на COVID, как минимум, странно. Конечно, общая картина будет показательнее, когда будут озвучены общие цифры за весь год - наверняка, они дадут много поводов к размышлению для местных экспертов-психологов и полицейских.

Еще одна причина смертности, показавшая «взрывной» рост в период с января по март этого года, - ДТП. 38 человек стали жертвами транспортных несчастных случаев, при том в прошлом году за этот же период в результате ДТП скончались 14 человек.

Дальше - больше: губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания по теме обеспечения безопасности дорожного движения в сентябре озвучил информацию о том, что с января по август 2020 года в Псковской области произошло 559 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество погибших в ДТП увеличилось на 50% – до 90 человек.

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Михаил Ведерников подчеркнул, что такая негативная статистика не может не беспокоить. «Очевидно, существующую стратегию борьбы за безопасность псковских дорог нам всем вместе нужно внимательно проанализировать и скорректировать. Она явно требует изменений и принятия дополнительных решений», – подчеркнул глава региона.

Новые местные

В общей сложности в январе-августе 2020 года в Псковской области по сравнению с тем же периодом прошлого года число родившихся сократилось на 310 человек и составило 3308 человек. Коэффициент рождаемости в регионе — 8 родившихся на тысячу человек. Число умерших составило 7326 человек. Коэффициент смертности в расчёте на тысячу человек — 17,6.

Цифры цифрами, с ними уже все понятно. Но что же делать с этой бедой? Одной из попыток спасти регион от вымирания стала ставка на мигрантов, как переселенцев из других российских регионов, так и выходцев из бывших стран СНГ. Однако в этом году мигранты не стали панацеей: в январе-июле этого года в регион их приехало на 3099 меньше, чем за тот же период прошлого года, - в общей сложности, 15050 человек.

Источник: https://pskovstat.gks.ru/

Судя по данным Псковстата, это в основном наши соотечественники (12666 человек). Выходцев из стран СНГ, включая государства Средней Азии, в разы меньше - всего 1919 мигрантов. К тому же пусть псковичи с трудом представляли себе, как древнюю землю могут спасти выходцы из Средней Азии, но в какой-то момент они действительно стали ощутимой опорой, заполнив пустующие вакансии простых работяг на стройках, дорожных работах и капремонтах. Да и старательностью своей они славятся: псковская учительница рассказывала как-то, что сейчас ученики «оттуда» успевают по русскому и литературе лучше, чем свои, местные ребята-скобари.

Выводы оставим ученым. Еще четыре года назад, когда о пандемии и в помине не слыхали, в журнале «Вопросы географии» появилась статья доктора географических наук, профессора кафедры географии Псковского государственного университета Андрея Манакова «Депопуляционные процессы в Псковской области на фоне поляризации населения северо-западной России».

Ученый провел анализ демографических процессов в регионе во времени и в пространстве на фоне соседних регионов Северо-Запада России и пришел к следующему умозаключению: «Миграционное сальдо держится на уровне, близком к нулю, и потому нет серьезных предпосылок к позитивным демографическим подвижкам в Псковской области. Последнее уже невозможно без реального изменения региональной политики государства, направленной на поддержку социально-экономического (в том числе демографического) развития субъектов Федерации, оказавшихся по причинам, имеющим, в первую очередь, политико-исторический характер, в числе лидеров по депопуляции в стране».

***

В начале октября РИА Новости опубликовало Рейтинг российских городов по уровню зарплат. Псков занял в нем 94 место из 100 возможных. Псковское здравоохранение укомплектовано кадрами на 60-70%. При этом коэффициент совместительства по медучреждениями составляет 1,8. Средний возраст псковского учителя - 50 лет. Цифра точная, и она стремится в сторону увеличения.

Похоже, наш регион действительно находится в самом настоящем карантине. Не только COVID-ном.

Елена Никитина

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Теги: #коронавирус #население
Источник: Псковская Лента Новостей
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