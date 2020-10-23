Общество

Пикет против дистанционного образования состоялся в Пскове

Пикет против принудительного дистанционного образования прошел 24 октября в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие собрало около 40 человек.

Организатором пикета выступила многодетная мать Елена Демченкова. Цель, по ее словам, - привлечь внимание граждан к проблемам в сфере образования детей в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. «Не буду отрицать существование заболевания. Болезнь берет свое, но за счет здоровых людей, которых содержат в клетке, не должна ситуация разрешаться», - заявила Елена Демченкова.

Участники пикета опасаются возможного перехода школ на дистанционное обучение после объявленных досрочных каникул и озвучили в адрес властей требование обеспечить очный режим получения образования в псковских школах. Соответствующую резолюцию они планируют направить в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.