Прививку от гриппа псковичи смогут сделать на этой неделе у «Империала»

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает горожан на выездную вакцинацию против гриппа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, в ближайшую неделю, в период с 2 по 9 ноября, мобильный ФАП (автобус с госномером В 862 КР 60) будет работать с 10.00 до 17.00 на территории стоянки гипермаркета «Империал» (ул. Коммунальная, 41).
В субботу, 7 ноября, ФАП будет открыт с 10.00 до 14.00.
4 ноября — выходной.
Прививки проводятся бесплатно.
«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку», - призывают в поликлинике.
Возможна организация прививок по месту работы.
Телефон приемной главного врача 53-49-42.
Телефон отделения профилактики 53-62-14.