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Общество

Прививку от гриппа псковичи смогут сделать на этой неделе у «Империала»

02.11.2020 17:52|ПсковКомментариев: 6

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает горожан на выездную вакцинацию против гриппа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, в ближайшую неделю, в период с 2 по 9 ноября, мобильный ФАП (автобус с госномером В 862 КР 60) будет работать с 10.00 до 17.00 на территории стоянки гипермаркета «Империал» (ул. Коммунальная, 41).

В субботу, 7 ноября, ФАП будет открыт с 10.00 до 14.00.

4 ноября — выходной.

Прививки проводятся бесплатно.

«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку», - призывают в поликлинике.

Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42.

Телефон отделения профилактики 53-62-14.

Теги: #грипп #поликлиника #ФАП #вакцинация
Источник: Псковская Лента Новостей
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