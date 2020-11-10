Общество

Дома многодетных семей проверили сотрудники МЧС в псковской Тямше

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому району проверили места проживания многодетных семей в поселке Тямша Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники ведомства уделили внимание состоянию газового оборудования, отопительных печей, электропроводки и электроприборов. С многодетными семьями провели профилактические беседы в области пожарной безопасности, распространили памятки и листовки.

Цель рейда - предупреждение пожаров в жилом секторе, профилактика травматизма и гибели детей на пожарах.

Мероприятия прошли со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер, добавили в ведомстве. В рейде также приняли участие глава сельского поселения и представители ГТРК «Псков».