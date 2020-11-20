Началась видеотрансляция пресс-брифинга о социальной защите детей-сирот в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-брифинга, посвященного социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковской области.
Пресс-брифинг проводит общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей.
Какое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зарегистрировано на территории Псковского региона за 2020 год? Какова динамика за последние годы? Сколько детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на семейном воспитании?
Какие районы Псковской области демонстрируют положительную тенденцию в плане семейного устройства детей-сирот? Каков по региону в этом году процент возвратов детей из принимающих семей? Как в регионе обстоят дела с материальной поддержкой таких семей?
Сколько лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилплощадью в 2020 году?
На эти и другие вопросы мы попросим ответить начальника отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентину Чернову.