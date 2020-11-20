Общество

Волонтеры передали в Великолукскую детскую больницу развивающие игры

Активисты Великолукского волонтерского центра «Единой России» 20 ноября в честь Всемирного дня ребенка передали в Великолукскую детскую больницу развивающие и логические игры. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Передали подарки для самых маленьких пациентов, чтобы их пребывание здесь сделать более комфортным. Чтобы они почувствовали, что их окружает забота. Хочется, чтобы в этот день на лицах наших юных великолучан было как можно больше улыбок», - сказал депутат великолукской городской думы фракции «Единая Россия» Дмитрий Белюков.

В свою очередь главный врач больницы Татьяна Менькова поблагодарила партийцев. «Дети смогут в свободное от лечения время занять себя и получить положительные эмоции. Мы очень рады и очень благодарны», — отметила руководитель городской детской больницы.

Такое мероприятие местное отделение «Единой России» проводит ежегодно.